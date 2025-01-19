Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını Söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesindeki bir iş yerinin kompresör bölümünde çıktı. Çıkan yangın gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.
Yangın sonrası maddi hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel