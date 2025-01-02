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İran'da Sistemsel Sorun, Yüksekova'da 10 Kilometrelik Tır Kuyruğu Oluştu

İran'da Sistemsel Sorun, Yüksekova'da 10 Kilometrelik Tır Kuyruğu Oluştu
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İran'da 4 gündür devam eden sistemsel sorun nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Tır şoförleri soğuk hava şartlarında sıkıntı yaşıyor ve sorunun acilen çözülmesini talep ediyor.

İran'da 4 gündür yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Duruma tepki gösteren Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurul Üyesi Zeki Gürdal, "İran tarafı keyfi muamele yaparak, tır şoförlerine eziyet çektiriyor" dedi.

Esendere Sınır Kapısı'nda yılbaşından 1 gün önce ve toplam 4 gündür İran tarafından yaşanan sistemsel sorun nedeniyle çok sayıda tır beklemede kaldı. Tır şoförleri soğuk hava ve yemekleri ile içeceklerinin bitme aşamasına geldiğini belirterek acilen sorunun giderilmesini istedi.

Yaşanan durum üzerine bölgeye giden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurul Üyesi Zeki Gürdal, yaşanan sıkıntıyı yerinde görerek gerekli merciler görüşmeler sağladı. Gürdal, tır kuyruğunun tamamen İran'dan kaynaklı olduğunu belirterek, "Basından çıkan haberler üzerine biz de bölgeye giderek yaşanan sıkıntıyı yerinde gördük. Malum yaşanan sıkıntılı öğrenmek yetkilerle görüştüğümüzde tamamen İran tarafından kaynaklandığını belirttiler. Şu an sıkıntı hala devam ediyor, Türkiye tarafından İran turlarında 10 kilometrelik kuyruk oluşmuş durumda. İran tarafından vatandaşlarımızın mağdur olduğu ve mağduriyeti en kısa zamanda Urmiye Ticaret Odasınında konuya el atmasını ve biran önce çözüm noktasında bu sorunun giderilmesini istiyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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