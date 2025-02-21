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Hataylı Balıkçı, İskenderun Körfezi'nde Rekor Kılıç Balığı Yakaladı

Hataylı Balıkçı, İskenderun Körfezi'nde Rekor Kılıç Balığı Yakaladı
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Hatay'da balıkçı Mustafa Oktay, İskenderun Körfezi'nde avladığı 100 kilogram ağırlığındaki kılıç balığını 40 bin TL'ye bir restorana sattı. Oktay, balığı tekneye çekmek için arkadaşlarıyla uzun bir mücadele verdi.

Hatay'da bir balıkçı, İskenderun Körfezi'nde avladığı 100 kilogram ağırlığındaki kılıç balığını 40 bin TL'ye bir restorana sattı.

Dörtyol ilçesinden İskenderun Körfezi'ne açılan balıkçı Mustafa Oktay'ın ağına bir balık takıldı. Oktay, arkadaşıyla birlikte yaklaşık 2 buçuk saat süren mücadeleyle 100 kilogram ağırlığında ve 1 metre uzunlundaki kılıç balığını tekneye çekmeyi başardı. Yakaladığı balık karşısında heyecanlanan yaşayan Oktay, karaya güçlükle çıkardığı balığı kilosu 400 TL'den İzmir'deki bir restorana 40 bin TL karşılığında sattı.

"İskenderun Körfezi'nin rekoru diyebilirim"

Kılıç balığını yörenin en ünlü restoranlarından birine satan Mustafa Oktay, "Çok güzel bir kılıç balığına denk geldik. İskenderun Körfezi'nin rekoru diyebilirim. Bugüne kadar 100 kiloluk kılıç balığı yakalayan bu körfezde bir kaptan görmedik. Kılıç balığını görünce çok şaşırdık. Bu kadar büyük olduğunu bilmiyorduk. Tekneye de alamadık. Yardım etmesi için başka bir tekne daha çağırdı kaptanlar. Dört kişinin yardımıyla birlikte güverteye aldık. Yaklaşık bir 50 kilogram gelir dedik ama sandığımızdan bayağı bir fazlaydı. 100 kilo gelince şaşırdık. Kılıç balığını güverteye aldık sonra Yumurtalık Limanı'na geçtik. Ben de aracımla oradan gidip aldım. İzmir'e yolladık orada restorana verdik" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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