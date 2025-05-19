Erzincan'da Polislerden Gençlere Özel Klip

Erzincan'da Polislerden Gençlere Özel Klip
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Erzincan'da Polislerden Gençlere Özel Klip
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla gençler için hazırladığı klipte polislerin destek mesajlarına yer verildi.

Erzincan'da polisler gençler için klip çekti

ERZİNCAN - Erzincan'da polisler, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladıkları kliple kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, polislerin her zaman gençlerin yanında olduğu vurgulandı.

Klipte, Erzincan'ın tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde gençlerin spor aktiviteleri ve bayram coşkusu yansıtılıyor. Emniyet mensuplarının yer aldığı görüntülerde, bayramın ruhuna uygun olarak birlik ve beraberlik mesajları veriliyor.

Sosyal medyada video, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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