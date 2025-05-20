Bayburt'ta Yavru Ayı Alabalık Lokantasına Dadandı

Bayburt'ta Yavru Ayı Alabalık Lokantasına Dadandı
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Bayburt'ta bir yavru ayı, Kop Dağı mevkiindeki alabalık lokantasına girerek 200-300 alabalığı yemesi ve etrafında oyunlar oynamasıyla dikkat çekti. İşletmeci Fuat Temuçin, olayın güvenlik kameralarına yansıdığını belirtti.

Bayburt'ta aç bir yavru ayı, Kop Dağı mevkiinde hizmet veren bir alabalık lokantasını mesken tuttu. Havuz içerisinde bulunan 200-300 alabalığı yiyen yavru ayı, daha sonra lokanta etrafında oyunlar oynadı. O anlar lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan, Erzurum-Bayburt kara yolu üzerindeki Kop Dağı Alabalık Tesisi işletmecisi Fuat Temuçin, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Tesisin camlarının kırık olduğunu gören Temuçin, içeriye hırsızın girdiğini düşünerek, güvenlik kamerasını inceledi. Temuçin, bir yavru ayının tesis etrafında dolandığını güvenlik kamerasından görünce, durumu polise bildirmekten vazgeçti. Kayıtları ileri sararak izleyen Temuçin, yavru ayının alabalık havuzlarının bulunduğu alana doğru ilerlediğini gördü. Havuzları kontrol etmeye giden Temuçin, 200-300 alabalığının ayı tarafından yendiğini orada öğrendi. Karnını doyuran aç yavru ayı daha sonra içi beton dolu lastikle oyunlar oynadı, tesisin kolonlarına tırmanmaya çalıştı. Karnı tok yavru ayının keyif sürdüğü o anlar, güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yavru ayının karnını doyurup, oyunlar oynadıktan sonra tesisi terk ettiği görülüyor. Maddi zarara uğrayan Temuçin, konuyla alakalı yetkililerin önlem alması gerektiğini belirterek, yaban hayatı için doğaya yem bırakılması talebinde bulundu. Ayıların kendilerine zarar vermesinden endişe duyduklarını ifade eden Temuçin, işletmesine korkarak geldiğini söyledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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