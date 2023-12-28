Gençlik ve Spor Bakanlığı Projeleriyle Öğrencilere Tarih ve Kültür Gezileri

Gençlik ve Spor Bakanlığı projeleriyle, yurtlarda kalan öğrencilerin bir arada yaşama kültürü edinmelerini sağlayabilmek, sosyal iletişim becerilerini geliştirebilmek, tarihi ve kültürel gezilerle öğrencilerde medeniyet tasavvuru oluşturmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Düzenlenen geziler ile gençlere, tarih bilinci kazandırmanın yanı sıra, milli duygularını güçlendirerek Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmeleri amaçlanıyor.

Hasan Basri Çantay ve Balıkesir Kız Yurdu öğrenciler düzenlenen geziyle Havran ilçesinin tarihi ve kültürel mekanlarına bir yolculuk yaptı. Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı. Tarihi ve kültürel değerlerin kazandırılmasında son derece etkili olan geziler ile gençler, gezemedikleri, görmedikleri yerleri keşfetme fırsatı bulduklarını ve şehrimizin doğasına hayran kaldıklarını ifade ettiler.

Bigadiç Kız Yurdu öğrencileri ile birlikte 'Çanakkale Şehitlik Gezisi' gerçekleştirildi. 44 genç düzenlenen gezi ile Türk tarihinde büyük bir öneme sahip olan Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda unutulmaz bir deneyim yaşadı. Öğrenciler, Türk milletinin kahramanlık destanının yazıldığı toprakları ziyaret ederek, şehitlerimizin anısına saygılarını sundu.

Çanakkale'de destan yazan atalarımızın kahramanlık hikayelerini yerinde dinleyerek ve bu vatanın var oluş hikayesini derinden hissettiklerini belirten gençler, tarihi mekanları ziyaret ederek, milli mücadele ruhunu daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp; "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin etkinliklerimize gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ülkemizin her bir köşesinin tarihiyle, doğasıyla, kültürel zenginlikleriyle, kendine özgü değerleriyle önemli olduğunu, ilimiz topraklarının da barındırdığı paha biçilmez kültürel mirasın yanı sıra sahip olduğu coğrafyanın sunduğu eşsiz doğal değerleriyle de adeta açık hava müzesi niteliği taşıdığını belirtti. Gençlerimizin bu tür faaliyetlere katılmalarını çok önemsediklerini, şehrimize gelen tüm gençlere güzel vakit geçirmeleri temennileriyle teşekkür etti." - BALIKESİR