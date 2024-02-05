Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü, Uluköy'de Üreticilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Hocalar'a bağlı Uluköy'de gece toplantısı yaparak, üreticileri tarımsal üretim planlanması, tarım ve hayvancılık desteklemeleri, kırsal kalkınma yatırımları, su verimliliği konularında bilgiler verdi.

Hocalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler ilçeye bağlı Uluköy köyünde gece toplantısı yaptı. Ekipleri üreticilere tarımsal üretim planlanması, tarım ve hayvancılık desteklemeleri, kırsal kalkınma yatırımları, su verimliliği konularında bilgiler verdi, güncel sorun ve talepler değerlendirildi. Ayrıca Ziraat Mühendisleri tarafından ilçedeki hububat ekili alanlarda bitki çıkışları izlendi. Hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı. - AFYONKARAHİSAR