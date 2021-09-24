Yenilebilir böcekler yakında süpermarketlerde! İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemeleri üretti - Haberler Ekonomi
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Yenilebilir böcekler yakında süpermarketlerde! İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemeleri üretti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

İsrail'de gıda teknolojisi firması Hargol'un patronu Dror Tamir, çekirgelere tatlandırıcı ekleyerek yenilebilir hale getirdi. Kısa sürede piyasaya sürülmesi beklenen ürünlerle ilgili açıklama yapan Tamir, "Bir deneyin. Küçük şekerler proteinle dolu ama soya veya jelatinden değil. Bunun yerine, çekirgelerden yapıldılar" dedi.

Çevreye yardımcı olmak için böcekleri yemeye başlamamız gerektiği uzun zamandır öne sürülüyordu, ancak çoğumuz için bu pek hoş bir düşünce değil. İsrailli bir firma, farklı tatlandırıcılar ekleyerek böceklere lezzet kattığını açıkladı. Uzmanlar, dünya nüfusunun artması ve küresel ısınma nedeniyle yakın gelecekte böcekleri tüketmeye daha sıcak bakmanın mümkün olduğunu belirtti.

İsrail'de gıda teknolojisi firması Hargol'un patronu Dror Tamir, küçükken anneannesinden duyduğu çekirgelerle ilgili hikayelerden etkilenerek bu böcekleri yenilebilir hale getirmeye karar verdi.

Yenilebilir böcekler yakında süpermarketlerde! İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemeleri üretti

Yılda 400 milyon çekirge yetiştiren Tamir, 1950'lerde İsrail'de insanların gıda güvencesizliği ve Afrika'dan gelen göçmen çekirgelerin gelip mahsullerini tahrip etmesiyle baş ettiklerini öğrendikten sonra fikrinin değiştiğini söyledi. Aynı dönemde çitfçiler tarım arazilerini çekirgelerden korumaya çabalarken orada yaşayan Yemenli ve Faslı Yahudilerin böceklerin tonlarcasını yemek için topladıklarını anlatan girişimci, bugün de böceklerin bu şekilde tüketilebileceğine olan inancını paylaştı.

Yenilebilir böcekler yakında süpermarketlerde! İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemeleri üretti

Ürünleri arasında yer alan bir paket kahverengi şeker paketini açarak, "Bir deneyin. Küçük şekerler proteinle dolu ama soya veya jelatinden değil. Bunun yerine, çekirgelerden yapıldılar. Çekirgelerin tadı ceviz, mantar, kahve ve çikolata gibi, portakal ve çilek aroması da gelecek" dedi.

Yenilebilir böcekler yakında süpermarketlerde! İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemeleri üretti

Tamir, şirketinin enerji barından burgere ve falafele kadar genişleyen ürün gamıyla böceklere dair yerleşmiş bu fikri değiştirmeyi umuyor. Böcekler Afrika, Asya, Orta Amerika ve Orta Doğu'da uzun zamandır bazı topluluklar tarafından tüketilse de Avrupa ve Kuzey Amerika'da pek çok insan tarafından böcek yemek kabul görmüyor.

Yakın gelecekte gerçekleşmesi uzak bir fikir gibi görünse de bazı uzmanlar çevresel faktörler ve nüfus artışı nedeniyle Batı'nın beslenme rutinine de böceklerin eklenmesinin mümkün olacağını düşünüyor.

Yenilebilir böcekler yakında süpermarketlerde! İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemeleri üretti
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (4)
Vatandaş :Daha ne iğrençlikler göreceğiz bakalım.
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Sinan Yılmaz :Acele edin. Ünlü reklamları ile hemen bizim raflara da getirin.
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Kukari Badi:Hahhh Çin bitti bunlar başladı şimdi de
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Haber: Yenilebilir böcekler yakında süpermarketlerde! İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemeleri üretti - Haberler Ekonomi
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