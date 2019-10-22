Vergi paketinin ayrıntıları netleşmeye başladı: 5 milyon TL'lik eve yeni vergi geliyor

22.10.2019 09:56

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni vergi paketinin ayrıntıları netleşmeye başladı.

Yüksek gelirli mükelleflerin vergi oranını yüzde 35'ten yüzde 45'e çıkaran, 5 milyon ve üzerindeki konutlara değerli konut vergisi getiren, hakem ve sporcuların vergi yükünü artıran, aylık 42 bin lira ve üstü maaş kazananlara beyanname yükümlülüğü, yüzde 39'luk vergi dilimi, 84 bin lirayı aşan aylık maaşa yüzde 45'lik vergi dilimi getiren düzenleme taslağına göre, vergi mevzuatına ilk kez 'Dijital Hizmet Vergisi' kavramı da girecek.

Vergi davasından vazgeçen mükellef, verginin yüzde 60'ını yatırırsa yüzde 20 indirim uygulanacak. Değeri 5 milyon TL ve üzeri olan konutlardan her yıl değerli konut vergisi alınacak. Vergi ve ceza ihbarını alan mükellef 30 gün içinde borcunun yarısını öderse cezasının yarısı silinecek.

GELİR VERGİSİ DİLİMİ 4 İKEN 7'YE ÇIKACAK

Gelir Vergisi dilimi sayısı 4 iken 7'ye çıkacak. Yıllık geliri 500 bin TL'yi aşanlar yüzde 39 vergi ödeyecek. Yıllık geliri 1 milyon lirayı aşanlar yüzde 45 vergi ödeyecek. Yıllık geliri 500 bin lirayı aşan ücretliler ilk defa beyanname vermeye başlayacak. Ressam, yazar, dizi yazarı, heykeltıraş ve sanatçılar yıllık 500 bin liranın üzerinde elde ettikleri kazançları için artık yüzde 39-45 oranında vergi ödeyecek.

KURUMLAR VERGİSİ ORANI BANKA VE FİNANS ŞİRKETLERİ DIŞINDA YÜZDE 18'E DÜŞECEK

Fransa'dan sonra Türkiye de internet üzerinden mal ve hizmet sunan teknoloji şirketlerine vergi getirmeye hazırlanıyor. Uluslararası teknoloji şirketleri internet üzerinden yapılan her türlü alışveriş ve reklamlarla parayla indirilen oyun, müzik ve video gibi hizmetlerden elde ettikleri gelirlere karşılık yüzde 7.5 oranında Dijital Hizmet Vergisi ödeyecek. Yeni verginin doğrudan ABD'li Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi teknoloji devlerini vuracağı tahmin ediliyor.

Hazırlanan yeni pakete göre, dijital ortamda sunulan her türlü reklam, sesli ve görsel içerikli bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, internet üzerinden yapılan alışverişlerden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7.5 oranında vergi alınacak. Cumhurbaşkanı bu vergiyi yüzde 1'e kadar indirmeye ya da yüzde iki artırmaya yetkili olacak.

Dijital Hizmet Vergisi Türkiye'de en az 20 milyon TL ya da küresel ölçekte 750 milyon Euro ve üzerinde hasılat elde eden şirketlere uygulanacak. Bu ölçekte hasılat ağırlıklı olarak ABD şirketlerinde bulunuyor. Maliye bu vergilerin tahsilini sağlamak için gerekirse ödemelere aracılık eden bankalarla hizmeti satın alanları sorumlu tutabilecek.

Meclis'e gelmesi beklenen aynı taslak düzenlemeyle spor karşılaşmalarını yöneten ve çok büyük paralar kazandığı halde Gelir Vergisi ödemeyen hakemler de artık vergi mükellefi olacak. Aynı şekilde süper ligdeki futbolcular gibi en üst ligdeki sporculardan da artık yüzde 15 yerine yüzde 20 vergi alınacak.