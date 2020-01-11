: Yeni transferler sonrası Galatasaray, bambaşka bir takıma büründü

11.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:29

Sezonun ilk yarısında büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, Fatih Terim'in sözünü verdiği büyük değişimi gerçekleştiriyor. Beklentilerin çok altında kalan Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayırmak üzere olan Sarı-Kırmızılılar, beklerini Linnes ve Saracchi ile değiştirdi.

BELHANDA'NIN SATILMASINI İSTİYOR

Büyük ümitlerle transfer edilmesine rağmen performansı çok eleştirilen Babel, Ajax'a kiralandı. Hollandalı yıldızın yerine geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından Onyekuru geldi. Fatih Terim ilk yarının kötü isimlerinden Belhanda'nın da satılmasını istiyor. Faslı yıldız gönderilirse yeni bir 10 numara alınacak. Yönetim stoper transferi için de büyük çaba harcıyor.

AKBABA YENİ TRANSFER GİBİ

Sakatlıktan dönen Emre Akbaba ve yeni transfer Sekidika formayı zorlayacak. Değişim sadece kadroda olmayacak. Terim daha hızlı, hırslı ve dinamik bir takım için kolları sıvamış durumda. Ara transferde kadroya katılan isimlerden biri olan Jesse Sekidika da dünkü maçta gösterdiği performansla beğeni topladı. Nijeryalı yıldızın, Onyekuru'nun yokluğunda sol kanatta şans bulması bekleniyor.

(Takvim)

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