Yeni normalleşme düğün fotoğrafçılarının yüzünü güldürdü
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Yeni normalleşme düğün fotoğrafçılarının yüzünü güldürdü

06.03.2021 13:50 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:55
Yeni normalleşme düğün fotoğrafçılarının yüzünü güldürdü

Turizmin önemli merkezlerinden Kuşadası'nda kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle düğün fotoğrafçılarının yüzü güldü.

Turizmin önemli merkezlerinden Kuşadası'nda kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle düğün fotoğrafçılarının yüzü güldü. Yaz döneminde nikah kıymak için turistik ilçeyi tercih eden turistler, şimdiden otellerde rezervasyon yaptırırken düğün fotoğrafçıları, randevu vermeye başladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, pandemi döneminde evlilik planı yapan çok sayıda çift, nikah törenleri ile düğünlerini 2021 yılına erteledi. İlçede nikah, düğün ve kına gecesi gibi eğlencelerin düzenlendiği mekanlar da boş kaldı. 1 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme süreciyle birlikte, düğün ve nikah planları hız kazanmaya başladı. Bu da düğün fotoğrafçılarının yüzünü güldürdü. Başta Almanya, Ukrayna, Rusya ve İrlandalı çiftler, düğün için ilçedeki otellerde rezervasyon yaptırmaya başlayınca düğün fotoğrafçıları, randevu vermek için kolları sıvadı.

Talep gelmeye başladı

Düğün fotoğrafçısı Mahmut Kök, "Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılı bizi olumsuz etkiledi. Düğünlerin iptal edilmesi nedeniyle neredeyse hiç iş yapamadık. Kademeli normalleşme sürecinde düğün organizasyonlarına izin verilmesi, bizleri çok mutlu etti. Evlenmek isteyen çiftlerden, düğünlerinde fotoğraf çekmemiz için talep gelmeye başladı" dedi. 5 yıldır düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Etizer de evlenmek için yurt dışından Kuşadası'na gelecek turistleri beklediklerini belirterek, "Bir saat sınırlaması biraz daha uzatılırsa bizim için iyi olur. Geçtiğimiz yılın zararını telafi edebilmemiz için önümüzdeki yaz sezonunda çok çalışmamız gerekiyor" diye konuştu. - AYDIN

Yeni normalleşme düğün fotoğrafçılarının yüzünü güldürdü
Yeni normalleşme düğün fotoğrafçılarının yüzünü güldürdü
Yeni normalleşme düğün fotoğrafçılarının yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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