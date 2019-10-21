Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti!

21.10.2019 22:15

Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Yeni Malatyaspor, Konyaspor'a konuk oldu. Mücadele, sarı-kırmızılı takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Guilherme ve 52. dakikada Robin Yalçın kaydetti. Konyaspor'da Serkan Kırıntılı 20. saniyede kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

YENİ MALATYASPOR HAFTAYI 5. SIRADA KAPATTI

Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor puanını 13'e yükselterek, 5. sıraya yerleşti. Konyaspor ise 12 puanda kalarak 8. sıraya düştü. Konyaspor önümüzdeki hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Kayserispor'u sahasında konuk edecek.