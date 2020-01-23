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Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştı

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.

23.01.2020 22:42 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:29
Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştı

ile yolların ayrılmasının ardından birçok teknik direktörle irtibat kuran ve ile el sıkışma noktasına gelen Yeni Malatyaspor, dün yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmamış ve rotayı Kemal Özdeş'e çevirmişti.

SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME İMZALANDI

Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Özdeş, yapılan görüşmeler sonunda sarı-siyahlılara "evet" dedi ve resmi sözleşmeye imza attı. Yeni Malatyaspor sezon sonuna kadar Kemal Özdeş ile yoluna devam edecek.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştı
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