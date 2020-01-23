Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaşma sağladı
Teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük koltuğuna son olarak Kasımpaşa'da görev yapan Kemal Özdeş'i getirdi. Resmi açıklama, Yeni Malatyaspor'un Sivasspor'la oynayacağı kupa maçından sonra yapılacak.
Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı. Resmi açıklama Sivasspor ile yapılacak kupa maçından sonra yapılacak.
3 TEKNİK ADAM DA OLMADI
Ünal Karaman başta olmak üzere, Tolunay Kafkas ve Cihat Arslan'la da görüşen Yeni Malatyaspor, bu isimlerle anlaşma sağlayamayınca Kemal Özdeş'le görüşme gerçekleştirdi ve taraflar anlaşma sağladı.
49 yaşındaki Kemal Özdeş, son olarak Kasımpaşa'da görev yaptı.
Haber Videosu: Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaşma sağladı
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Senin gibi baskan olmaz olsun kendini nekadar akilli saniyorsun teknik adamlar bile malatya ya gelmek istemiyor korkak adilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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futbolculuk hayatının tamamını amatorde oynamıs dıyebılırız sadece 1993 ve 1994 sezonunda manısa mensucatsporda profosyonel olmus ve burada 3 mac oynamıstır teknık drektorluk macerasınıda bılıyosunuz zaten malatyaspor avrupa hayalını kemal ozdeselemı gerceklestırecek anlamıyorum. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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o zaman yılmaz vuralı alın ona da showmen diyosunuz1 Yayından Kaldır
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evliya çelebiyi geçti bu adamdaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adam gelmiş 50 yaşına genç diyolarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır