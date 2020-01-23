: Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaşma sağladı

23.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:50

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı. Resmi açıklama Sivasspor ile yapılacak kupa maçından sonra yapılacak.

3 TEKNİK ADAM DA OLMADI

Ünal Karaman başta olmak üzere, Tolunay Kafkas ve Cihat Arslan'la da görüşen Yeni Malatyaspor, bu isimlerle anlaşma sağlayamayınca Kemal Özdeş'le görüşme gerçekleştirdi ve taraflar anlaşma sağladı.

49 yaşındaki Kemal Özdeş, son olarak Kasımpaşa'da görev yaptı.

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