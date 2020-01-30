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Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin sözleşmesini feshetti

Guilherme, adım adım Trabzonspor'a gidiyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

30.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:55
Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Brezilyalı oyuncusu Guilherme'nin sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Sarı siyahlı kulüpten bir kaç saat önce yapılan açıklamada, Trabzonspor'un kendilerinden izinsiz olarak Guilherme ile görüştüğü belirtilerek, "FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı aranacaktır" ifadelerine yer verilmişti.


Haber Videosu

: Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin sözleşmesini feshetti
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HABER YORUMLARI (10)

  • KARTAL PENÇESİ:
    namık kemalin dediği gibi sen hayalle yaşıyorsun. senin adın hayalci olsun bundan sonra.
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  • HARUN:
    gecrek oglu gevrek BJK nerdeyse imza atiyordu bjk NIN parasi olsaydi ozaman basina cikip cilerme bjk anlasti diyordun ne oldu sana. . kimlerin usakligin i yapiyorsun ali koclar isi bitince seninle tekmeyi vurur . . .
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  • GURBETCİ:
    bu gevrek ortaligi germeye neden bukadar caba sarf ediyor. ne alip veremedigi var anadolu nun agabeyi Trabszonspor dan
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  • AYYILDIZ:
    malatyaspor dan açıklama ts futbolcumuzla izinsiz görüşme yapmıştır bu sporun yazılı olmayan ahlak kurallarına ters bir yaklaşımdır
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  • HARUN:
    adil gevrek cilerme BJK ile anlastigi zaman neden ayni aciklamalari yapmamistir. . .
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  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    Kaç yaşındasın lan 13 falanmı hele yaptığı yoruma bak eziğin:))
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