Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin sözleşmesini feshetti
Guilherme, adım adım Trabzonspor'a gidiyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Brezilyalı oyuncusu Guilherme'nin sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Sarı siyahlı kulüpten bir kaç saat önce yapılan açıklamada, Trabzonspor'un kendilerinden izinsiz olarak Guilherme ile görüştüğü belirtilerek, "FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı aranacaktır" ifadelerine yer verilmişti.
Haber Videosu: Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin sözleşmesini feshetti
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Bir gün herkes Fenerbahçeli olacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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namık kemalin dediği gibi sen hayalle yaşıyorsun. senin adın hayalci olsun bundan sonra.Yayından Kaldır
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gecrek oglu gevrek BJK nerdeyse imza atiyordu bjk NIN parasi olsaydi ozaman basina cikip cilerme bjk anlasti diyordun ne oldu sana. . kimlerin usakligin i yapiyorsun ali koclar isi bitince seninle tekmeyi vurur . . .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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bu gevrek ortaligi germeye neden bukadar caba sarf ediyor. ne alip veremedigi var anadolu nun agabeyi Trabszonspor danCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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bunun sülalesinde kesin bir fenerli varYayından Kaldır
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malatyaspor dan açıklama ts futbolcumuzla izinsiz görüşme yapmıştır bu sporun yazılı olmayan ahlak kurallarına ters bir yaklaşımdırCevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
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adil gevrek cilerme BJK ile anlastigi zaman neden ayni aciklamalari yapmamistir. . .2 1 Yayından Kaldır
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hop hop trabzon top trabzon. . .Cevap Yaz 12 12 Yayından Kaldır
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Kaç yaşındasın lan 13 falanmı hele yaptığı yoruma bak eziğin:))6 1 Yayından Kaldır
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ağla5 2 Yayından Kaldır