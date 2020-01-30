: Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin sözleşmesini feshetti

30.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:55

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Brezilyalı oyuncusu Guilherme'nin sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Sarı siyahlı kulüpten bir kaç saat önce yapılan açıklamada, Trabzonspor'un kendilerinden izinsiz olarak Guilherme ile görüştüğü belirtilerek, "FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı aranacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

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