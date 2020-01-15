Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Sivasspor'a 4-0 yenilen Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda dün Sivasspor deplasmanında sahadan 4-0'lık şok mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın depremi yaşanıyor. Farklı Sivas yenilgisi sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibi kötü futbol yüzünden ağır eleştiriler almıştı. Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantıda Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasına karar verildi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz." denildi.
SÜPER LİG'DE 8. SIRADA YER ALIYORDU
Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın yönetimde, bu sezon 24 maça çıkarken, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar sezonun ilk devresini ise 24 puanla 8. sırada tamamladı.
Haber Videosu: Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı
-
Sergen''de gene en başa döndük! Ya yarım sezon ya da sezon bitmiyor. Bu istikrarsızlıkla nasıl olacak?Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Geç bile kalındı adam malatyanın teknik direktörü ne garib beşiktaş konuşuluyo sanki malatyanın değilde sekiztaşın başında medya ve yorumcuların başarısı diyelim kepçeninde ezikliğiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Beşiktaş yönetiminin yerinde olsam 3-4 milyon euro verip futbolcu transfer edeceğime ve üstüne de 2 milyon euro maaş vereceğime, 2 milyon euro maaşla sergen yalçını alt yapının başına tek sorumlu yaparım. Adam 3 senede yetiştireceği futbolcularla Beşiktaşa Metin Ali Feyyazlı altın çağını yeniden yaşattırır. Sergen hocaya A takımı verip günübirlik zafer değil, Alt yapıyı verip geleceğe yatırımın kapılarını aralama şansı veririm şahsen. 3 sene sonrada yetiştirdiği çocuklarla birlikte ver A takımıCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
BU HABERE EN ÇOK AVCI ÜZÜLMÜŞTÜR.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır