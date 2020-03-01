: Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

01.03.2020 23:18 | Son Güncelleme: 01.03.2020 23:24

Süper Lig'de 8 haftadır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor yenilgisi sonrası acil olarak toplanan yönetim kurulu Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yola devam etmeme kararı aldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi. Deneyimli teknik adam Yeni Malatyaspor ile çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi.

İşte Kemal Özdeş'in Malatyaspor karnesi

1-2 Alanyaspor

0-1 Ankaragücü

0-1 Galatasaray

1-2 Antalyaspor

0-2 Denizlispor

Haber Videosu