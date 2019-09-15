Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti!

15.09.2019 18:56

BTC Türk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Volkan Bayarslan'ın yönettiği mücadeleyi Malatyaspor 4-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Adis Jahovic, Bifouma, Guilherme ve Donald kaydetti.

MALATYASPOR HAFTAYA GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

Ankaragücü'nde Kitsiou kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Puanını 6'ya çıkaran Sergen Yalçın'ın öğrencileri önümüzdeki hafta Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. 5 puanda kalan Ankaragücü ise haftaya Fenerbahçe ile karşılaşacak.