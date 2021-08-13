Yeni Malatyaspor, 12 futbolcuyu kadrosuna kattı
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Yeni Malatyaspor, 12 futbolcuyu kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor, 12 futbolcuyu kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi 12 futbolcuyu renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi 12 futbolcuyu renklerine bağladı.

Doğu Anadolu'yu Süper Lig'de temsil eden Yeni Malatyaspor'da transfer dönemi hızlı geçti. Sarı-siyahlı ekip, transfer sezonunda 12 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor; Rayane Aabid, Cengizhan Akgün, Oussama Haddadi, Taha Gür, Ahmet Eyüp Türkaslan, Muhammed Emin Sarıkaya, Mete Sevinç, Mert Örnek ve Miraç Altıntaş'ı transfer etti.

Öte yandan Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-siyahlı formayı terleten Benjamin Tetteh ve Stevie Mallan'ı da renklerine bağladı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, 12 futbolcuyu kadrosuna kattı
Yeni Malatyaspor, 12 futbolcuyu kadrosuna kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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