Beşiktaş'ın Yeni Transferi Nicolas Isimat Mirin, Akhisarspor Maçındaki Performansıyla Göz Doldurdu
Beşiktaş'ın Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan transfer ettiği Fransız defans oyuncusu Nicoas Isimat Mirin, Akhisarspor maçında gösterdiği performansla dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında Akhisarspor'a konuk olan ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta gözler yeni transferler Nicolas Isimat-Mirin ve Burak Yılmaz'daydı. Özellikle savunmada nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak uyandılar Mirin, ilk maçında göz doldurdu. 90 dakika sahada kalan Fransız stoper, 48 kez topla buluştu ve yüzde 67.5'lik başarılı pas yüzdesiyle oynadı. Girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanan Mirin, çıktığı 5 hava topunu da rakibine kaptırmadı. 90 dakika boyunca bir ara pası yapan Mirin, rakibini 2 kez faulle durdururken kendisine de 2 faul yapıldı.
BURAK YILMAZ 12 KEZ TOP KAYBI YAPTI
Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan renklerine kattığı Burak Yılmaz ise Akhisar deplasmanında 64 dakika sahada kaldı. Süre aldığı dakikalarda 28 kez topla buluşan ve bunun 12'sini kaybeden Burak, bu alanda takımda en çok top kaybı yapan isim oldu. Yüzde 68.8 başarılı pas yapan Burak, 5 kez ikili mücadeleye girdi ancak bunların hiçbirinde kazanan taraf olamadı. Kaleye 2 şut çeken Burak, bu şutların birinde isabet sağlayabildi.
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350 bin eruoya bu oyuncu bedava. 4 milyon euro ya alanlar var allah korusun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Saldır karakartalllllllCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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takıma çok çabuk uyum sağlamış. başarılı bir transfer yapılmış. inşallah böyle devam eder.Cevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
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akhisar hükmen 3.0 yenileciğini bildiği için tamamen konsantrasyonunu kaybeti bu takıma karşı oynanıca tabki göz doldurur.He buarda efendi beşiktaşın efendi hocasını da tebrk ederim çok güzel bir davranış yaptı çakma filozof=))))Cevap Yaz 5 21 Yayından KaldırHAKKI: senin aklın almaz. siz 3 yediniz. hadi naş.8 5 Yayından Kaldır