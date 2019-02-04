Beşiktaş'ta Yeni Transferler İçin İmza Töreni Düzenlenecek
Beşiktaş, devre arasında kadrosuna kattığı Kagawa, Burak Yılmaz, Mirin ve Muhayer Oktay için yarın imza töreni düzenleyecek.
Devre arası transfer döneminde siyah-beyazlı kulüple anlaşan Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için Beşiktaş kulübü, yarın resmi imza töreni düzenleyecek.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu'nun da katılacağı imza töreni, Vodafone Park'ta 14.00'te başlayacak.
Kaynak: İHA
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