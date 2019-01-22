Yeni Çorumspor'da Teknik Direktör Mehmet Aurelio ile Yollar Ayrıldı
Yeni Çorumspor, Teknik Direktör Mehmet Aurelio ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.
Yeni Çorumspor, teknik direktör Mehmet Aurelio ile yolları ayırdığını açıkladı. Kulüp tesislerinde yapılan görüşmeler sonrasında Mehmet Aurelio ile yolları ayırma kararı alınmasının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 15.30'da teknik direktörümüz Mehmet Aurelio ile yapılan görüşmeler sonrasında kendisiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Mehmet Aurelio ile futbolcularımız duygusal bir veda gerçekleştirmiştir. Kendisine kulübümüz olarak bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."
Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
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ulan marko senin yaptigini corumlular yapmazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çorumspor battı bu o takım değil YENİ ÇORUMSPOR yani Çakma ÇorumCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır???? ?????: Corumsporu bitirdiler amatordem çıkan çorum belediyeyi 3 lige çıkarttılar yani iktidar belediyesi eski corumspor amatör kümede oynuyor3 Yayından Kaldır
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senın yaptıgını corumlı yapmaz dıcek artık aurello daCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ÇORUMSPOR NE ALAKA NERDEN BULDUN O KULÜBÜCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır