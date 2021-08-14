Yatırımcı rehberi (3)
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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,01, BES fonları ise yüzde 0,40 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,01, BES fonları ise yüzde 0,40 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen 0,36 ile karma ve değişken fonlar olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen ise yüzde 3,42 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,28 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 3,08 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları-0,0134527370
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,3171674
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,69311615
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,23785721
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,3680728
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,0538299
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-3,4213013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3434320
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-0,4025721244
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,0852439
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,25550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,2830282
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,471111046
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,17291712
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-3,0815015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3415150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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