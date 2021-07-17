Yatırımcı rehberi (3)
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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,06, BES fonları yüzde 0,04 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,06, BES fonları yüzde 0,04 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,38 ile para piyasası fonları, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,38 ile para piyasası fonları, en çok gerileyen de yüzde 1,15 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları-0,06340150190
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,21715813
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,2630723
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,5676175
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,37802951
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,10382315
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,2613013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3832320
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-0,0425698158
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,01522725
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,19514
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,1530129
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,121115160
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,4528325
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,1815015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3815150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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