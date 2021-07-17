Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,06, BES fonları yüzde 0,04 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,06, BES fonları yüzde 0,04 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,38 ile para piyasası fonları, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,38 ile para piyasası fonları, en çok gerileyen de yüzde 1,15 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: