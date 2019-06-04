Yasin Öztekin, Galatasaray'a dava açtı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin, sarı kırmızılı kulübe ödenmemiş alacaklarından dolayı dava açtı.

Göztepe'de forma giyen Yasin Öztekin, 2014-18 yılları arasında oynadığı Galatasaray'a ödenmemiş alacakları olduğu gerekçesiyle 50 bin euroluk dava açtı. Tecrübeli futbolcu, İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurdu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Yasin, dilekçesinde, Galatasaray tarafından kendisine ödenmesi gereken 50 bin euronun ödenmediğini ve alacağını TFF aracılığıyla tahsil etmek istediğini, fakat Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla uyuşmazlığın giderilmesi için dava açılması gerektiğini kaydetti.

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