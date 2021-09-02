Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar vefat etti

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın vefat ettiği bildirildi.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın vefat ettiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 65 yaşındaki Yaşar'ın ani gelişen rahatsızlık sebebiyle sabaha karşı hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada cenazeye ilişkin bilgilerin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan ve 2015 yılından bu yana Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Selim Yaşar'ın bir süredir Dubai'de bulunduğu, yeni tip koronavirüse yakalandığı ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odasında yönetim kurulu başkanlığı ve meclis başkanlığı yapan Selim Yaşar, İzmir Büyükşehir Belediyesinde meclis başkan vekilliği ve Karşıyaka Belediyesinde meclis üyeliği görevlerinde de bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz