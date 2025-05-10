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Yunuslar Balıkçı Teknesine Eşlik Etti

Yunuslar Balıkçı Teknesine Eşlik Etti
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah denize açılan amatör balıkçı Serkan Dönmez'in teknesine, iki yunus uzun süre eşlik etti. Yunuslar, su yüzeyinde zıplayarak ve tekneyle yarışarak güzel görüntüler oluşturdu.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde denize açılan balıkçının teknesine, 2 yunus uzun süre eşlik etti.

Samandağ'da sabahın erken saatlerinde denize açılan amatör balıkçı Serkan Dönmez'in teknesine, bir süre sonra 2 yunus yaklaştı. Yunuslar, ilerleyen tekneye uzun süre eşlik etti. Zaman zaman su yüzeyinde zıplayan, zaman zaman tekneyle yarışan yunuslar, Serkan Dönmez tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Bir süre tekneye eşlik eden yunusların güzel görüntüler oluşturdu. Serkan Dönmez, yunuslarla denizde yolculuk yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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