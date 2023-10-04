Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, ilçede yapımı devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Onay, Sultan Beyazıt ve Kanlıca mahallelerini kapsayan millet bahçesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Onay, burada yaptığı açıklamada, millet bahçesinin 42 bin dekar alana sahip olduğunu söyledi.

İlçe merkezi, köyler ve beldelerdeki tüm vatandaşların kullanabileceği, her türlü sportif faaliyetleri barındıran bir millet bahçesini ilçeye kazandırdıklarını belirten Onay, "Bu yıl bitmesi bekleniyordu ancak hava muhalefeti ve inşaat sezonunun geç başlamasından dolayı gecikti. Yüzde 60'ı biten millet bahçesinin tamamlanması 2024'e kalabilir." dedi.