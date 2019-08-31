Yasa dışı balık avcılığına 18 milyon lira ceza kesildi

31.08.2019 14:08

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Akdeniz'de avcılık yapan balıkçılar için ise yeni av sezonu 16 Eylül'de başlayacak. Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir işletilmesi ve stokların güçlendirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından son 10 yılda, 350 milyon (iç sulara sazan, yayın, şabut ve doğal alabalık, denizlere çipura, levrek, granyöz ve kalkan) balık su kaynaklarına bırakıldı.

18 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Geçen yıl yasa dışı balık avcılığıyla mücadele kapsamında 120 bin denetim yapılarak 828 ton su ürününe el konuldu. Denetimler sonucunda 18 milyon lira idari para cezası uygulandı.

10 MİLYAR LİRA DESTEKLEME YAPILDI

Su ürünleri sektörüne bugüne kadar yaklaşık 10 milyar lira destekleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni av sezonunun açılışını, İstanbul Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda bu akşam düzenlenecek programla gerçekleştirecek.

Kaynak: AA