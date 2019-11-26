Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı

26.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalara yeniden başlanması için talimat vermişti. İmamoğlu'nun Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'tan sağladığı kredi sonrası, çalışmalar hız kazandı. Bugün gerçekleştirilen törenle projenin inşaatına tekrar başlandı.

"DÜNYA DURUR, İSTANBUL DURMAZ"

Törende konuşan İmamoğlu, "Bu hatta özel ilgi göstereceğimi söylemiştim. 2 yıldır duran projenin hareketlenmesiyle ilgili bulunan finansman ile bu hattın imalatçısı cesur firmalarında katılımıyla sürece başlamış bulunuyoruz. Bu sürecin hızlı bir şekilde bitmesini istiyoruz. Ekonomi tüm dünyada sıkıntılı günler geçiriyor. Kaynak bulma noktasında çok daha dar bir dönem yaşıyoruz. Alman Deutsche Bank'a işbirlikleri için teşekkür ediyorum. Dünya durur, İstanbul durmaz. İstanbul dünyanın merkezidir.Buna göre tavır almalıyız. Buna göre birbirimizi desteklemeliyiz. Buna göre iş birliği yapmalıyız. Bu işin merkezi hükümeti, ilçe belediyesi yok. İşbirliği konusunda biz hazırız. Gelinen noktada imzalar atılmıştır. Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Hattı çalışmalarımız İstanbul'umuza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY HATTININ DEVAMI

Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy Metro Hattı'nın devamı niteliğindeki Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı, sırası ile Meclis Mahallesi, Sarıgazi (entegrasyon istasyonu), Şehir Hastanesi, Abdurrahmangazi, Samandıra, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli İstasyonlarından geçerek Sultanbeyli TEM yolu kenarında son bulacak.

65 BİN YOLCU TAŞINACAK

10,9 km'lik 8 istasyonlu hatta, yolculuk süresi 16 dakika sürecek ve saatte tek yönde 65 bin yolcu taşınabilecek. Son teknolojiyle inşa edilen ve tam otomatik sürücüsüz metro olarak hizmet verecek hattın istasyonlarında, tam boy peron ayırıcı kapılar kullanılacak. Samandıra İstasyonu'nda sürücülerin park ederek metro ile yolculuğuna devam edebilmesi için 336 araç kapasiteli tam otomatik mekanik otopark yapılacak.