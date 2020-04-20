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Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi

Yapı Kredi, üst limit olmadan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0,89'a indirdi. Kampanya kapsamında müşterilere farklı ödeme planı ve seçenekleri sunulacak.

20.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:39
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi

Yapı Kredi, "küresel çapta tüm yaşamın etkilendiği bu zor günlerde, ülke ekonomisine olan desteğini artırmak amacıyla" konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,89'a indirdi. Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek.

FARKLI ÖDEME PLANI VE SEÇENEKLERİ SUNACAK

Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme planı ve seçenekleri de oluşturulabilecek. Yapı Kredi'nin sunduğu uygun faiz oranlı konut kredisine, 444 0 445 telefon hattı, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi veya yapikredimortgage.com internet adresi üzerinden başvurulabilecek.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yapı Kredi'nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler; kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek"

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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