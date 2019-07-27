Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Eskişehirspor yönetiminde yer alacak

Oyuncu Engin Öztürk, Eskişehirspor'un yönetimine girdi, ayağının tozuyla TFF 1. Lig fikstür çekimine katıldı. Sabah'ta yer alan habere göre; Kırmızı-siyahlıların asbaşkanı Öztürk kura çektiği sırada, sosyal medya 'Türk futbolunun gördüğü en karizmatik yönetici' ve 'Ligin en yakışıklısı' gibi yorumlarla çalkalandı.

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Engin Öztürk, 28 Eylül 1986'da Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Engin Öztürk daha sonra Hatırla Gönül, Hayat Yolunda, Muhteşem Yüzyıl ve Behzat Ç. dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme dizisinde Ömer Aladağ karakterine hayat veren Engin Öztürk, 1.90 metre boyunda, 84 kilo ve Terazi burcudur.