Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Eskişehirspor yönetiminde yer alacak
Ünlü oyuncu Engin Öztürk, Süper Lig'den düşen Eskişehirspor'un yönetiminde yer alıyor.
Oyuncu Engin Öztürk, Eskişehirspor'un yönetimine girdi, ayağının tozuyla TFF 1. Lig fikstür çekimine katıldı. Sabah'ta yer alan habere göre; Kırmızı-siyahlıların asbaşkanı Öztürk kura çektiği sırada, sosyal medya 'Türk futbolunun gördüğü en karizmatik yönetici' ve 'Ligin en yakışıklısı' gibi yorumlarla çalkalandı.
ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?
Engin Öztürk, 28 Eylül 1986'da Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.
Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Engin Öztürk daha sonra Hatırla Gönül, Hayat Yolunda, Muhteşem Yüzyıl ve Behzat Ç. dizilerinde rol almıştır.
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme dizisinde Ömer Aladağ karakterine hayat veren Engin Öztürk, 1.90 metre boyunda, 84 kilo ve Terazi burcudur.
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iyi bir oğlana benziyor yakında bankacıların yani tefecilerin peşinden koşar la kardeşim git işini yap sen ne anlan toptan seni oraya reklam veya para peşinde olanlar koymuştur yazık sana be kardeşim bakanmı olacan ya hu. . . . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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reklam peşinde mi maceramı arıyorYayından Kaldır
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Ofiste göbek yapıp kebap söyler artıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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diriliş ertuğrulda da oynadıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Diriliş ertuğrul gibi dizidede oynadı onu neden yazmadınız ?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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2. selim kulüp kurmuşCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Lig den düşeli yıllar oldu...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sahanın koşturmasından ofis klimasına, fincanda kahveye yolculuk.Cevap Yaz Yayından Kaldır