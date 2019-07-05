Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın çocuğuna şiddet uyguladığını iddia etti

Eski futbolcu Emre Aşık, önceki gün çekişmeli boşanma sürecinde olduğu Yağmur Sarnıç'tan icra yoluyla çocuklarını aldı. Çocuklarını vermek istemeyen Sarnıç ise sinir krizi geçirdi. Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Sarnıç, Emre Aşık'ın çocuğuna şiddet uyguladığını iddia etti.

"SOSYAL HİZMETLER İNCELEMEYE ALDI"

Geçtiğimiz gün yine 2. Sayfa'ya katılarak çocuklarını geri almak için Emine Erdoğan'a seslenen Sarnıç, "O günden sonra hiçbir şey değişmedi aksine daha kötü gidiyor. Bugün çocuklarımı almam gerekirken bir adres bildirilmemiş. Bir haftadır görmüyorum da duymuyorum da. Sosyal hizmetlerden dönüş yaptılar incelemeye aldılar" dedi.

"ÇOCUĞUMU KİM DÖVDÜ?"

Emre Aşık ile ilgili bir iddia ortaya atan Yağmur Sarnıç açıklamalarına şöyle devam etti:"Dün kızımın videosunu göndermişler eli yüzü yara içindeydi. Böyle yaralar olabiliyormuş dimi? Çocuklar bende kaldığında yara olunca benim dövdüğümü söylediler şimdi ne oldu kim dövdü Emre mi?

Kimsenin ne söylediğini umursamıyorum ben sadece çocuklarımı istiyorum. Bu süreçte kendimi suçlamıyorum icra memurlarıyla çocuklarımı alan Emre. Ben bugün çocuklarımı alırken icra memuruna ihtiyacım yok çünkü onlar beni görünce boynuma atlayacak.

"EMRE BENİ ENGELLEDİ"

Emre'ye 'Çocuklarımın geleceği için korkuyorum, gel konuşalım' dedim ama o 'Avukatımla konuş' diyerek beni engelledi. Emre'yi arasam 'beni tehdit etti' diye şikayet etmeyeceğini nereden bileceğim?"

"BUNCA OLAYIN İÇİNDE BENİM ÖPÜCÜĞÜME TAKILIYORSUNUZ"

Sarnıç'ın açıklamalarının ardından Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, canlı yayına telefonla bağlandı. Çocuklarının alındığı gün avukatın kendisine öpücük attığını söyleyen Sarnıç'a cevap veren Alp, "Beni tahrik etti diyor ama onun bana ettiği hakaretler ve küfürler var. Bir avukat, hakarete ve tehdide maruz kalınca aynı şekilde mi cevap vermeli. Bunca olayın içinde benim öpücük atmama mı takılıyorsunuz? Öpücük atıp atmadığımın tartışmanın bir anlamı yok. Bunu iddia ediyorsa bunu yayınlayın" dedi.

"HADDİNİ BİLECEKSİN"

Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Sarnıç, avukata "Sen avukatlığını yapacaksın haddini bileceksin. Benim oğlum orada ağlarken sen selfie çekemezsin. Bana gönderme yapamazsınız. Sen avukat falan değilsin, git pazarda başka şeyler sat" şeklinde konuştu.

"BENİMLE DÜZGÜN KONUŞUN"

Avukat Funda Sadıkahmet Alp ise "Öncelikle benimle düzgün konuşun. Yağmur Hanım tabi ki de gidip çocuklarını alabilir. Bütün dosyalarda Emre Bey'in ve çocukların nerede olduğunun adresi yazıyor. Sizinle kişisel bir problemimiz yok. Bu şekilde davranmanız çok yanlış" şekilde cevap verdi.