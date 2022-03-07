Yağ fiyatları neden arttı? Ayçicek yağı neden zamlandı? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi iddiaları yalanladı

Yağ fiyatları neden arttı ve ayçiçek yağı neden zamlandı sorularının yanıtı merak ediliyor. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı ülkeler yaptırımlarını arka arkaya açıklarken, bu durum savaş halinde olan iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe fiyat artışına sebep oldu. Marketlerde 5 litrelik yağ fiyatları 350 liraya çıkarken, 18 litrelik 1 teneke yağ fiyatı ise 964 lirayı buldu. Peki, Ayçicek yağı neden zamlandı? Yağ fiyatları neden artıyor? Yağ fiyatları düşer mi? Ayçiceği yağı fiyatları neden yükseliyor? Yağ fiyatları ne kadar, düştü mü? İşte detaylar...

YAĞ FİYATLARI NEDEN ARTTI?

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, iki ülkeden de ham madde ithal eden ayçiçek yağı sektörünü de etkiledi. Sosyal medyada yağ fiyatlarını paylaşan vatandaşlar, tepkilerini de dile getirdi. Öte yandan fiyatlara daha da fazla zam geleceği söylentileri ile vatandaşlar marketlere akın etti. Bazı marketlerde yağ satışı 1 adet ile sınırlandırıldı. Sosyal medyada yer alan iddialarda Rusya'dan Türkiye'ye gemilerin gelemediği söylentisi yayıldı. Ancak Bakan bu iddiaları kesin bir şekilde yalanladı.

FİYATLARIN ARTACAĞI ENDİŞESİYLE MARKETLERE AKIN ETTİLER

Öte yandan fiyatlara daha da zam geleceği düşüncesiyle marketlere akın eden vatandaşlar, büyük yoğunluk ve kuyruklar oluşturdu. O anlar bazı müşteriler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bazı marketlerde yağ satışı 1 adet ile sınırlandırıldı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE YAĞ FİYATLARI VAR

Yağ fiyatlarındaki artış sosyal medyada da gündem oldu. #Yağfiyatları ve #5litre etiketleri gün boyunca Twitter gündeminde yer alırken, vatandaşlar konuyla ilgili düşüncelerini de dile getirdiler.

BAKAN İDDİALARI YALANLADI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yağ krizine ilişkin bu sabah yaptığı açıklamada "Türkiye'nin yeterli yağ stoku var" ifadesini kullandı.

Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşandığını belirten Kirişci, "Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artmıştır. Ayçiçeği üretimindeki son yıllardaki artışa rağmen yurt içindeki tüketimin artması ve pandemi koşullarında artan talep nedeniyle ihtiyacımızın bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmekte olup, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır" dedi.

"YETERLİ AYÇİÇEK YAĞI STOKU BULUNMAKTA"

Ülke genelindeki yağış durumunun ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlu bitkilerin üretimine olumlu yansıdığına dikkati çeken Bakan Kirişci, "Bu çerçevede Çukurova bölgesinde başlayacak ilk hasada kadar gerekli her türlü planlama yapılmıştır. Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağ stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz, gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Netice itibarıyla kamuoyuna yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir" sözlerine yer verdi.

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