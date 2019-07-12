Nefes kesen maçta Federer, Nadal'ı 3-1 ile geçti

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının tek erkekler yarı finalinde karşılaşan ezeli rakipler 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal arasındaki mücadele, büyük çekişmeye sahne oldu.

Merkez kortta oynanan ve dengeli başlayan karşılaşmada servis oyunlarında hata yapmayan Federer ve Nadal, ilk seti 6-6'ya getirerek tie-break'e taşıdı. Bu bölümde uzun rallilerden galip ayrılan Federer, tie-break'i 7-3, seti ise 7-6 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette servisleri yavaşlayan Federer karşısında file önünde daha atak bir görüntü sergileyen Nadal, 4. oyunda rakibinin servisini kırarak 3-1 öne geçti. Morali bozulan ve sık basit hatalar yapan Federer karşısında oyunun kontrolünü alan Nadal, ikinci seti 6-1 alarak skoru 1-1'e getirdi.

KARŞILAŞMA 3 SAAT SÜRDÜ

Üçüncü sette yeniden sert servisler atmaya başlayan Federer, etkili "winner"larının da yardımıyla 4. oyunda Nadal'ın servisini kırarak 3-1 öne geçti. Uzun rallilerden galip ayrılarak farkı açan Federer, seti 6-3 alarak 2-1 üstünlüğe ulaştı. Dördüncü setin başlarında oyun ritmini yükselten ve etkili "return" vuruşlarıyla rakibine üstünlük sağlayan 37 yaşındaki Federer, İspanyol tenisçinin servisini üçüncü oyunda bir kez daha kırarak 2-1 öne geçti. Yorulan rakibi karşısında skor avantajını koruyan İsviçreli Roger Federer, 3 saat 2 dakika süren zorlu mücadelenin ardından seti 6-4, karşılaşmayı ise 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

FİNAL PAZAR GÜNÜ

Wimbledon'da 8 kez zirveye çıkarak bu alanda tek erkekler rekorunu elinde tutan ve 12. finalini oynayacak olan 37 yaşındaki Roger Federer, turnuvada en son geçen yıl olmak üzere 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan dünya 1 numarası Novak Djokovic ile 14 Temmuz Pazar günü finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA