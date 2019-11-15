Westerlo, Emenike ile yollarını ayırdı

15.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:40

Belçika 2. Lig ekibi Westerlo, Emmanuel Emenike ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Belçika ekibinden yapılan açıklamada Nijeryalı futbolcu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi. Gerekçe olarak Emenike'nin beklenen fiziki seviyeye ulaşamaması gösterildi.

5 MAÇTA GOL ATAMAMIŞTI

Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen 32 yaşındaki Emenike, son olarak görev yaptığı Yunanistan ekibi Olympiakos'tan ayrılmasının ardından boşta kalmıştı. Westerlo ile anlaşan Emenike, Belçika ekibinde sadece 5 karşılaşmada forma giyebilmiş ve gol atma başarısı gösterememişti.