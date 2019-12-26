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West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek

Fenerbahçe ve milli takım formasıyla bu sezon harikalar yaratan Ozan Tufan, Premier Lig ekibi West Ham United'ın transfer listesine girdi. İngilizler bu transfer için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

26.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:00
West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek

Bu sezon formasıyla adeta ikinci baharını yaşayan ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak üzere olan , kısa sürede Avrupa devlerinin transfer listesine girdi.

'ın milli orta saha oyuncusu için girişimde bulunacağı iddia edildi. 19 yaşındaki İngiliz milli oyuncusunu Manchester United'a kaptırmak üzere olan West Ham'ın, orta saha transferi için listeye aldığı isimler arasında Ozan Tufan da yer alıyor. Bu transfer için Londra ekibinin 30 milyon euroyu gözden çıkardığını öne sürüldü.

(Güneş)


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: West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek
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