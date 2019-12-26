: West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek

26.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:00

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla adeta ikinci baharını yaşayan ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak üzere olan Ozan Tufan, kısa sürede Avrupa devlerinin transfer listesine girdi.

West Ham United'ın milli orta saha oyuncusu için girişimde bulunacağı iddia edildi. 19 yaşındaki İngiliz milli oyuncusunu Manchester United'a kaptırmak üzere olan West Ham'ın, orta saha transferi için listeye aldığı isimler arasında Ozan Tufan da yer alıyor. Bu transfer için Londra ekibinin 30 milyon euroyu gözden çıkardığını öne sürüldü.

(Güneş)

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