West Ham United, Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor

Hasan Ali Kaldırım'ın menajeriyle görüşen ve olumlu yanıt alan West Ham United'ın milli futbolcuyu transfer etmek için 5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi. Hasan Ali'nin de Premier Ligde forma giymeyi istediği belirtildi.

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 224 Süper Lig maçında 5 gol attı.

Hasan Ali, ayrıca EURO 2020 Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım'ın Fransa ile karşılaşacağı kadroda bulunan tek Fenerbahçeli futbolcu.

BBC, HABERİ MEHMET EKİCİ FOTOĞRAFIYLA VERDİ

BBC sitesinde West Ham United ve Hasan Ali Kaldırım haberini Fenerbahçeli başka futbolcu Mehmet Ekici'nin fotoğrafıyla yayınladı.