West Ham United, Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor
Premier Lig ekibi West Ham United, kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın desteklediği ender isimlerden olan Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmek istiyor.
Hasan Ali Kaldırım'ın menajeriyle görüşen ve olumlu yanıt alan West Ham United'ın milli futbolcuyu transfer etmek için 5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi. Hasan Ali'nin de Premier Ligde forma giymeyi istediği belirtildi.
Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 224 Süper Lig maçında 5 gol attı.
Hasan Ali, ayrıca EURO 2020 Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım'ın Fransa ile karşılaşacağı kadroda bulunan tek Fenerbahçeli futbolcu.
BBC, HABERİ MEHMET EKİCİ FOTOĞRAFIYLA VERDİ
BBC sitesinde West Ham United ve Hasan Ali Kaldırım haberini Fenerbahçeli başka futbolcu Mehmet Ekici'nin fotoğrafıyla yayınladı.
YORUMLAR (3)
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Onun adı hasansio böyle biline. Ne west hamı real madrid istiyor marcelo yaşlandı artık 32 oldu yılda 45-50 maç çıkartamıyor. yeni bebe reguilon hasansio yanında çöp . 10milyon öroyu getiren hasansioyu kapar ayık olunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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iyi de 11 numara mehmet ekici :))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Güldür meyin adamı.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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