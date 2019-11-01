Wesley Sneijder'in babası kanser hastalığına yakalandı

01.11.2019 12:31

Hollandalı yıldızın babası Barry Sneijder'in kanser olduğu öğrenildi. Sneijder'in kardeşi Rodney Sneijder, Hollanda basınına yaptığı açıklamada bilgiyi doğrularken duygusal ifadeler kullandı.

"HASTALIĞI İLE SAVAŞACAK"

Sneijder'in kardeşi Rodney Sneijder, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Birkaç haftadır hastalığı ilerlemiş durumda" derken, "Babam kansere yakalandı ama bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bunu duyduğunuzda zaman bir an durur ancak biz pozitif kalmaya çalışıyoruz. O, şu anda da mutlu. Hastalığı ile savaşacak ve biz onu destekliyoruz. Sonunda her şey yoluna girecek" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan da babası Barry'nin fotoğrafını paylaşan Rodney, "Yaşlı adamım, dostum. Sana büyük saygı duyuyorum" diyerek babasına olan desteğini dile getirdi.

İşte Rodney Sneijder'in yaptığı paylaşım: