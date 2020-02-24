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Wesley Sneijder'den Fenerbahçe'ye "ağlama" göndermesi

Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen galibiyetinin ardından eski oyuncularından Wesley Sneijder'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

24.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:07
Wesley Sneijder'den Fenerbahçe'ye

'ın 20 yıllık aranın ardından 'yi 'de mağlup etmesinin ardından Sneijder, "ağlama" göndermeli bir mesaj paylaştı.

ÇAY FOTOĞRAFI VE "AĞLAMA" MESAJI

Futbolu bırakan Hollandalı oyuncu, Instagram hesabından çay fotoğrafı paylaştı ve "Ağlama" mesajını yolladı. Sneijder'in paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

, Galatasaray'da oynadığı dönemde de şampiyonluk sonrasında "Fener ağlama" mesajıyla taraftarlar tarafından çok sevilen oyunculardan biri haline gelmişti.


Haber Videosu

: Wesley Sneijder'den Fenerbahçe'ye 'ağlama' göndermesi
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HABER YORUMLARI (4)

  • HH42:
    Ah ersun ah senın kurduğun takıma oynattığın oyuna lanet olsun bizi onun bunun oyuncularının diline sakız ettin ya sana ne desem az
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  • FB Lİ:
    YAZIK YA 21 YIL SONRA ÇOCUK GİBİ SEVİNİYORLAR :)))) BİZ 21 YILDA NE KADAR SEVİNDİK KİM BİLİR. . .
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  • SERDAR:
    dört yıldır yenemiyorsunuz. haa şampiyon olduğumuz maçtaki zevk hiç birinde yok
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