Wesley Sneijder'den Fenerbahçe'ye "ağlama" göndermesi
Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen galibiyetinin ardından eski oyuncularından Wesley Sneijder'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Galatasaray'ın 20 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etmesinin ardından Sneijder, "ağlama" göndermeli bir mesaj paylaştı.
ÇAY FOTOĞRAFI VE "AĞLAMA" MESAJI
Futbolu bırakan Hollandalı oyuncu, Instagram hesabından çay fotoğrafı paylaştı ve "Ağlama" mesajını yolladı. Sneijder'in paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Wesley Sneijder, Galatasaray'da oynadığı dönemde de şampiyonluk sonrasında "Fener ağlama" mesajıyla taraftarlar tarafından çok sevilen oyunculardan biri haline gelmişti.
Haber Videosu: Wesley Sneijder'den Fenerbahçe'ye 'ağlama' göndermesi
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Ah ersun ah senın kurduğun takıma oynattığın oyuna lanet olsun bizi onun bunun oyuncularının diline sakız ettin ya sana ne desem azCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YAZIK YA 21 YIL SONRA ÇOCUK GİBİ SEVİNİYORLAR :)))) BİZ 21 YILDA NE KADAR SEVİNDİK KİM BİLİR. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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dört yıldır yenemiyorsunuz. haa şampiyon olduğumuz maçtaki zevk hiç birinde yok1 Yayından Kaldır
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PUAHAHAHAHAHHAHAHACevap Yaz 1 Yayından Kaldır