WePower coin nedir? Güncel WePower (WPR) coin yorum ve grafik

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan WePower, enerji alıcılarını (hane halkı ve yatırımcıları) doğrudan yeşil enerji üreticilerine bağlayan blok zinciri tabanlı bir yeşil enerji ticaret platformudur. WePower coin nedir? Güncel WePower (WPR) coin yorum ve grafik

WePower bugünkü fiyatı ₺0,096295 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺18.238.755 TRY. WePower son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #885, piyasa değeri ₺66.326.817 TRY. Dolaşımdaki arz 688.788.616 WPR coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

WEPOWER COİN NEDİR?

WePower ile şu anda işlem yapılan en büyük borsalar Binance, Huobi Global, Huobi Korea, Bitbns, ve . Listeleme yapan diğer borsaları bulabilirsiniz.

WePower, enerji alıcılarını (hane halkı ve yatırımcıları) doğrudan yeşil enerji üreticilerine bağlayan blok zinciri tabanlı bir yeşil enerji ticaret platformudur.

WPR ERC-20 jetonu, mevcut enerji yatırım ekosisteminin likiditesini standartlaştırmayı ve geliştirmeyi ve böylece ağ katılımcıları için indirimli fiyatlara dönüşmeyi amaçlayan WePower Ağı üzerinde bir ödeme yöntemi olarak işlev görür.

Ocak 2018'de Elering, Estfeed akıllı şebeke platformuna katılmak için WePower ile bir anlaşma imzaladı.