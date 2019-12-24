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Wanda Nara'dan Lukaku'ya sert eleştiri: Televizyondan izleyecek

Mauro Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, Inter'in golcüsü Romelu Lukaku'ya gönderme yaptı.

24.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:06
Wanda Nara'dan Lukaku'ya sert eleştiri: Televizyondan izleyecek

Inter'de sancılı bir dönem yaşadıktan sonra PSG'ye kiralanan 'nin eşi ve menajeri , Arjantinli yıldızın yerine kadroya katılan için gönderme yaptı.

Belçikalı futbolcunun performansının çok iyi olmadığını belirten Wanda Nara, "Lukaku'nun büyük maçlarda da sahneye çıktığını görmek güzel olur. Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratamadı, şimdi televizyondan izleyecek. Inter'ın son 9 numarasının 150 golü var" dedi.

"CONTE FARK YARATIYOR"

Antonio Conte'nin Inter'de fark yarattığını da kaydeden menajer, "Inter'in asıl değeri Conte. Fark yaratıyor. Sezon başında istediği orta saha ile sadece 3 kez oynayabildi" ifadelerini kullandı.

Romelu Lukaku, Şampiyonlar Ligi gruplarında 2 gol atarken, Icardi ise PSG'de 5 kez ağları sarstı.

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