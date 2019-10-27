Wanda Nara, arkadaşının çıplak fotoğrafını paylaştı!

PSG forması giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyadan Giorgia Venturini'nin üstsüz fotoğrafını paylaştı.

27.10.2019 13:41
Wanda Nara, arkadaşının çıplak fotoğrafını paylaştı!

Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain'de forma giyen Arjantinli golcü Mauro Icardı'nin eşi Wanda Nara, yaptıklarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Skorer'de yer alan habere göre, ünlü manken, arkadaşı Giorgia Venturini'yi üstsüz bir şekilde yakaladı ve bunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Wanda Nara'nın 5.7 milyon takipçisi bulunuyor.

İşte o paylaşım:

Wanda Nara ve Giorgia Venturini
Wanda, ekranlara döndüğünü bu pozla duyurmuştu

VİDEO: Wanda Nara, arkadaşının çıplak fotoğrafını paylaştı!
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