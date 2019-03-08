Volkswagen, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Handelsblatt gazetesinin haberine göre Volkswagen, maliyet azaltım programı çerçevesinde 2023 yılına kadar 5 bin kişiyi daha işten çıkaracak.

İYİLEŞTİRME PLANINA KATKI VERECEK

Gelecek yıl uygulanmaya başlayacak işten çıkarma kararları ile Şirket'in kazancının 5,9 milyar euro iyileştirilmesi planına katkı verecek. Handelsblatt, işten çıkarma planının henüz Şirket'in Çalışma Konseyi'nde tartışılmadığını da belirtti.