Volkan Demirel, Sezon Sonu Jübile Yapacak
Fenerbahçe'de bu sezon yediği gollerle en çok eleştiri alan isimlerden olan Volkan Demirel'in sezon sonunda jübile yapmaya karar verdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de sezon başında sözleşmesini yenileyen Volkan Demirel'in gelecek sezon için verdiği karar netleşti.
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'den flaş karar... Sarı lacivertlilerin uzun yıllar kalesini koruyan 37 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili kararını netleştirdi.
Sarı lacivertlilerde kalıp kalmayacağı tartışma konusu olan kaleci Volkan Demirel'in futbolu bırakma kararı aldı. Tecrübeli file bekçisinin sezon sonu Sarı-Lacivertli forma altında jübile yapacağı öğrenildi.
YİNE FENERBAHÇE'DE
Sezon sonunda jübilesini yapocağı öğrenilen Volkan Demirel'in, yine kulüp içerisinde bir görevde yer alacağı belirtildi. Tecrübeli kalecinin, takımda kaleci antrenörü olarak çalışacağı ortaya çıktı.
YORUMLAR (8)
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futbol bir ayıdan kurtulurCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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isabetli kararCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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YANİ BU ADAMI SEVMEYEN DE NE BİLİYİMCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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volkanımı gs sevmez bjk sevmez ts hıc sevmez. bu adam bır ozel macla jubıle yapamıcak mıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunu ve emreyi hic sevmemCevap Yaz 2 Yayından Kaldır