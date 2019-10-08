Volkan Demirel Liverpool yolcusu!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde Ersun Yanal'ın teknik ekibine dahil olan Volkan Demirel, sarı lacivertli ekibin eski oyuncusu Kuyt ile birlikte İngiliz devi Liverpool'un idmanlarına katılıp takip edecek.

08.10.2019 11:56
Volkan Demirel Liverpool yolcusu!

Fenerbahçe'de 17 yıl forma giymesinin ardından profesyonel kariyerini noktalayıp teknik heyete dahil edilen Volkan Demirel'in Dirk Kuyt ile birlikte Liverpool'un antrenmanlarına katılıp takip edeceği bildirildi.

Yönetimin, 37 yaşındaki eski file bekçisini ilerleyen dönemde takımın başına geçecek şekilde hazırladığı ve deneyim kazandırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Volkan geçtiğimiz günlerde de Sportif Direktör Comolli ile birlikte Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'da forma giyen Berke Özer'i ziyaret etmişti.

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