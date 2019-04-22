Volkan Demirel, Koleksiyonuna Bir Yenisini Ekledi!
Volkan Demirel, önceki gün Haluk Akakçe'nin atölyesini ziyaret edip sanatçının tablosunu koleksiyonuna ekledi.
Eşi Zeynep Hanım'la hatırı sayılır tablo koleksiyonu olan kaleci Volkan Demirel, önceki gün Haluk Akakçe'nin atölyesini ziyaret edip sanatçının tablosunu koleksiyonuna ekledi.
Takvim'de yer alan habere göre; Volkan Demirel, değeri 80 bin lira olan tablo önünde de Haluk Akakçe ile poz verdi. Kaleci ile eşi, geçen yıllarda da sanatçı Ali Elmacı'nın 150 bin liralık tablosunu satın alıp evlerinin başköşesine asarak sanat aşklarını konuşturmuştu.
Modern sanata ilgi duyan Demirel çifti, değerli tablolara yatırım yapıyor.
YORUMLAR (7)
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Tam da az önce maddi durumum çok iyi olmadığı için günde 5 bardak içtiğim çaydan vazgeçmiştim. Neyse ramazan geliyor zaten diye teselli ettim kendimi hatta. Öyle okumamış boş beleş bir adam da değilim, elektrik mühendisiyim. Bu kadar olabildim bu ülkede. Hayaller, hayatlar işte. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Volkan koleksiyonuna küme düşmeyi de koyup jubilesini yapacak darısı fener kume düşecek diye önüne gelene çatan futbolu hariç hiç bir değeri karakteri olmayan emre abisineCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ayip be! Fenerbahcem sadaka toplasın sen parayi resme verCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Gol koleksiyonu sandımCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Sanat aşkı mı yatirim miCevap Yaz 3 Yayından Kaldır