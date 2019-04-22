Volkan Demirel, Koleksiyonuna Bir Yenisini Ekledi!

Eşi Zeynep Hanım'la hatırı sayılır tablo koleksiyonu olan kaleci Volkan Demirel, önceki gün Haluk Akakçe'nin atölyesini ziyaret edip sanatçının tablosunu koleksiyonuna ekledi.

Takvim'de yer alan habere göre; Volkan Demirel, değeri 80 bin lira olan tablo önünde de Haluk Akakçe ile poz verdi. Kaleci ile eşi, geçen yıllarda da sanatçı Ali Elmacı'nın 150 bin liralık tablosunu satın alıp evlerinin başköşesine asarak sanat aşklarını konuşturmuştu.

Modern sanata ilgi duyan Demirel çifti, değerli tablolara yatırım yapıyor.