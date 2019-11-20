Volkan Demirel izlediği Dimitrios Giannoulis'i çok beğendi

20.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:15

Hasan Ali Kaldırım'a alternatif bir sol bek arayan Fenerbahçe aradığı ismi Yunanistan'da buldu. PAOK forması giyen 24 yaşındaki oyuncu Dimitrios Giannoulis'i canlı gözle izlemek üzere Volkan Demirel görevlendirildi.

Pazartesi günü Atina'ya giden Volkan, Yunanistan ile Finlandiya arasındaki EURO 2020 grup eleme maçını izledi. Burada Giannoulis için bol bol not tutan tecrübeli futbol adamının, teknik direktör Ersun Yanal'a olumlu not verdiği öğrenildi.

PUKKI'Yİ ÇOK BEĞENDİ

Güneş'te yer alan habere göre; Volkan Demirel'in ayrıca golcü Pukki'ye de hayran kaldığı belirtildi. Vedat Muriqi'in satılması halinde 29 yaşındaki golcünün takıma kazandırılabileceğini belirten Volkan'ın, "Çok iyi bir golcü. Pozisyon almasını ve ceza sahası içinde ne yapması gerektiğini iyi biliyor" dediği belirtildi. Ersun Yanal'ın da Pukki için detaylı bir analiz istediği kaydedildi. Pukki, halen Norwich City'de forma giyiyor.