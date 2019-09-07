Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki görevi belli oldu!

07.09.2019 14:14

Fenerbahçe'de futbola veda eder etmez teknik heyete dahil olan Volkan Demirel, yeni görevinde oldukça fazla sorumluluk üstlenecek. Sabah'ta yer alan habere göre sarı lacivertli efsanenin henüz gerekli belgeleri alamadığı için bu sezon kulübede oturmayacağı ancak hem Samandıra'da hem de dış görevlerde teknik heyetin yükünü hafifleteceği öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK

Oyunculara mentörlük yapacak olan Demirel, ayrıca scout ekibi dışında takip edilen isimleri izleyecek. Deplasmanlarda da takımla beraber giderek futbolcularla birebir iletişim kuracak. Volkan Demirel, gelecek yıllarda önce antrenör ardından teknik direktör veya spor yöneticisi olarak Fenerbahçe'de görev alacak. Emre Belözoğlu ile birlikte Fenerbahçe'nin geleceğini inşa edecek.