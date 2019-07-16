Volkan Demirel için son karar Ali Koç'un

Volkan Demirel, Fenerbahçe kalesini 17 yıl korudu. İyi günleri de oldu kötü günleri de... Bildiğiniz üzere Ali Koç'un başkan seçilmesiyle file bekçisi disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı kalmış, çalışmalarını bir süre Dereağzı Tesisleri'nde sürdürmüştü.

Sonra af çıktı Volkan'a ve yeniden Samandıra'ya döndü. Geride bıraktığımız sezonla birlikte Volkan'ın sözleşmesi bitti. Aradan zaman geçti, Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı, Volkan'ı kimse aramadı sormadı. O hala tatilde. Sarı-Lacivertliler bu arada Ankaragücü'nden Altay Bayındır'ı transfer etti.

VOLKAN'IN DURUMU MASAYA YATIRILACAK

Altay'a birinci kaleci gözüyle bakılıyor. Harun ikinci, Berke üçüncü sırada. Hatta bir de Erten Ersu var. Peki Volkan ne olacak? Bu soru birkaç güne kadar yanıtını bulur. Bugün yönetim kurulu toplantısında görüşülecek maddeler arasında Volkan'ın durumu da masaya yatırılacak.

YANAL VE EMRE KALMASINI İSTİYOR

Üç yöneticiyle birlikte Sportif Direktör Damien Comolli kaleci için olumsuz görüş belirtti. Teknik direktör Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu kaptanın "Ağabeylik" kontenjanından bir yıl daha takımda kalmasını istiyor. Nasıl karar çıkacak merak konusu. Son sözü Ali Koç söyleyecek. Yani top başkanda.